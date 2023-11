Capolavoro di Kovalenko, l’Empoli vince anche al Maradona contro il Napoli: 1-0

Diluvia su Napoli, sul Napoli e soprattutto su Rudi Garcia. Al Maradona i campioni d’Italia giocano male, sfiorano il vantaggio nel finale, ma in pieno recupero vengono beffati da un gol-capolavoro di Kovalenko. Finisce 0-1. Di seguito il racconto della gara di TMW:

“Il 4-2-3-1 di Garcia non convince

Il Napoli si schiera con un nuovo assetto e fa fatica a trovare le misure giuste, contro il buon pressing dell’Empoli, e ad arrivare nell’area avversaria con azioni corali. Le palle gol più interessanti arrivano su spunti dei singoli o con le palle inattive: il solito Politano impegna Berisha con un sinistro a giro, poco dopo il portiere albanese si supera sul colpo di testa di Annguissa da distanza ravvicinate. Ma sono le uniche palle gol del primo tempo della squadra di Garcia.

Si fa preferire l’Empoli, che pare squadra più organizzata. E anche più pericolosa nella prima frazione di gioco. Cancellieri spedisce di poco a lato, Ranocchia ci prova in girata ma ha lo stesso risultato, Cambiaghi costringe l’esordiente (in stagione) Gollini a un grande intervento sul primo palo. Se fosse un match di box, ai punti starebbero vincendo gli uomini di Andreazzoli. Ma all’intervallo è ancora 0-0 e il Maradona fischia.

Garcia si rimangia il nuovo assetto

Meno di dieci minuti di secondo tempo, 54′ in totale dall’inizio della partita, e Garcia si rimangia il 4-2-3-1: dentro Zielinski e Kvara, fuori Simeone ed Elmas e ritorno al 4-3-3. Cambia comunque poco, perché la gara prosegue sulla falsa riga della prima frazione di gioco: tanta confusione per il Napoli e l’organizzazione dell’Empoli tiene. I partenopei calciano pure, ma senza mai rendersi pericolosi. E salvandosi anche con un po’ di fortuna su un cross basso in cui il rimpallo li favorisce.

Kovalenko mette Garcia alla porta?

A venti dalla fine Garcia manda in campo anche Lindstrom per Politano e prova ad andare all’assalto. Sempre in maniera confusa, bene ribadirlo, ma almeno Kvara e Lindstrom vanno davvero vicino al gol. Un miracolo di Berisha nega l’1-0 al Napoli e poi in pieno recupero si consuma la più classica delle beffe: Kovalenko trova un gol-capolavoro, con un destro a giro che non dà scampo a Gollini. Finisce così, 0-1: fischi copiosi del pubblico di casa e la sensazione che possa essere l’ultima di Garcia sulla panchina azzurra”.