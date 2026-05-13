Caos totale per il calendario della 37^: la Lega ha fatto ricorso al Tar, domani la decisione definitiva

Bocciata la proposta della Lega di giocare domenica alle 12:00 a causa della concomitanza con la finale del torneo ATP di Roma

La Lega Serie A ha depositato il ricorso al Tar contro la decisione del Prefetto di Roma di far disputare il derby della Capitale lunedì alle 20.45. Lo racconta Sky Sport che spiega come l'esito del ricorso sia atteso per il pomeriggio di domani.

La proposta della Lega era stata quella di anticipare il derby fra Roma e Lazio (e di conseguenza altre 4 partite di Serie A) alle 12 di domenica e contestualmente ritardare di mezzora, alle 17.30, l'inizio della finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico. Una proposta che ha trovato il no del Prefetto di Roma, come riportato dall'Ansa. Ora la Lega Serie A affonda con l'ultima arma a sua disposizione, quella del ricorso al TAR come riportato da TMW.