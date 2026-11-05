Caos Napoli: Lucca manda a quel paese De Bruyne, Holjund contro Allegri e Politano attacca i compagni

Esplode lo spogliatoio del Napoli dopo la sconfitta con il Porto

È successo di tutto in casa Napoli durante e dopo la sconfitta di ieri con il Porto, con lo spogliatoio azzurro che è diventato una vera e propria polveriera.

La prima scena è avvenuta in campo con Lucca che ha mandato platealmente a quel paese De Bruyne dopo una lite furiosa in campo.

Poi Politano si è presentato davanti alle telecamere in maniera piuttosto dura e ha attaccato i compagni di squadra: “Sono piuttosto inca**ato, veniamo sempre noi italiani a metterci la faccia, vorrei che venisse a parlare un calciatore straniero.”

E infine Holjund che nel post partita è andato contro il suo allenatore. Quando infatti gli hanno chiesto di commentare le parole di Max Allegri che aveva dichiarato di essere soddisfatto della prestazione ha risposto seccamente: “Non sono d’accordo con quello che ha detto Allegri.” Insomma un clima non proprio sereno