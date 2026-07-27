Caos Italia: avanza la candidatura di Thiago Motta. Con lui potrebbero restare sia Maldini sia Leonardo

Attese novità per il futuro della panchina della Nazionale dopo il no di Guardiola e il dietrofront su Andrea Pirlo

Spunta un nuovo nome sul tavolo della Federcalcio, l'ultimo (disperato) tentativo di provare a salvare il banco. Tradotto: scongiurare le dimissioni di Maldini e Leonardo e provare davvero a iniziare le riforme volute da Giovanni Malagò. Bocciato Pirlo, per provare a trovare un'intesa tra le parti serve un nome che possa rappresentare davvero il cambiamento.

Esclusi gli ex ct, dunque, meglio andare sul profilo giovane, moderno e futuribile secondo la definizione di Maldini e Leonardo: un identikit che potrebbe corrispondere a quello di Thiago Motta, un allenatore capace di lavorare con i giovani, che conosce l'ambiente di Coverciano e - soprattutto - potrebbe mettere tutti d'accordo. Basterà? Lo vedremo. Di sicuro oggi Maldini e Leonardo hanno approcciato Malagò chiedendo spiegazioni per la rinuncia a Pirlo e con l'idea di poter lasciare i rispettivi incarichi. Una decisione che però, dopo una giornata di fitti colloqui telefonici, non è ancora stata ufficializzata. Forse proprio perché le parti sono al lavoro per provare a ricucire ed evitare "una pessima figura" parole di Abodi, che in questo momento non gioverebbe a nessuno come riportato da Gazzetta.it