Caos calendario Serie A. Tuttosport scrive: "Spalletti furioso, la Juventus è frustrata"

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il possibile rinvio delle gare legate alla corsa Champions starebbe creando grande tensione tra staff tecnici e società.

Il caos legato al calendario di Serie A continua a far discutere e, secondo quanto riportato da Tuttosport, uno dei più irritati dalla situazione sarebbe Luciano Spalletti. L’eventuale slittamento delle partite coinvolte nella corsa Champions, dovuto ai problemi organizzativi legati al derby della Capitale e agli Internazionali d’Italia, rischia infatti di complicare pesantemente il lavoro degli allenatori.

In questo scenario rientra quindi la sfida della Fiorentina contro la squadra guidata da Spalletti, ancora in attesa di una collocazione definitiva. Una situazione che rende molto difficile programmare il lavoro settimanale, soprattutto dal punto di vista atletico.

Come sottolineato dal quotidiano, al momento, la Juventus avrebbe deciso di proseguire con il programma inizialmente previsto, costruito sull’ipotesi di giocare domenica alle 12.30. Tuttavia, se dovesse arrivare uno spostamento ufficiale, lo staff tecnico potrebbe essere costretto a modificare in corsa i carichi di lavoro e l’organizzazione dei prossimi giorni, con possibili cambiamenti anche nei riposi programmati.

Sempre secondo Tuttosport, all’interno dei club coinvolti cresce l’insofferenza per una vicenda che rischia di incidere direttamente sulla preparazione di gare decisive per la stagione.