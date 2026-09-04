Camporese: “Mi fermo con il calcio giocato. Ringrazio tutti per aver reso questo sogno realtà”

Camporese ha vestito la maglia viola nel settore giovanile

Camporese sul suo profilo Instagram ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato: “Quella voglia di diventare calciatore in tutte le maniere... La soddisfazione della vittoria, il malumore della brutta prestazione, l'inizio degli infortuni e la speranza di tornare meglio di prima. Sicuramente un viaggio formativo, impegnativo e a tratti davvero soddisfacente. Oggi mi fermo definitivamente col calcio giocato, con la solita speranza di riuscire a realizzarmi anche in quello che verrà. Mi sembra doveroso ringraziare 3 persone in particolare: i miei genitori e mia moglie, per tutti i sacrifici che hanno fatto negli anni, dalle rincorse al pulmino per andare ad allenarmi ai viaggi disperati per vedersi qualche ora. Grazie".

Il giocatore lascia il calcio all’età di 34 anni. Ha giocato nelle giovanili della Fiorentina e in molti club di Serie B