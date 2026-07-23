Campagna abbonamenti Fiorentina 2026/2027: crescono ancora i numeri, raggiunta quota 11.000
Estate calda in casa viola: tra il mercato che procede spedito e i tifosi che non vedono l'ora che inizi la nuova stagione
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2026 12:02
Altro traguardo importante raggiunto dalla Fiorentina in questa campagna estiva: non si stan facendo solo colpi di mercato, ma anche allo stadio.
Prosegue ottimamente la campagna abbonamenti viola, che oggi tocca ben 11.000 tifosi viola che hanno deciso di sposare per tutta la stagione la causa gigliata.
Un traguardo per nulla scontato, vista l'ultima stagione disastrosa, ma i tifosi, spinti, anche da un mercato coi fiocchi, hanno risposto presente lo stesso.