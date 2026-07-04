Campagna abbonamenti al via il 13 luglio. Si attende il numero di posti disponibili dal Comune
Dati i lavori che interessano lo stadio da due anni, si aspetta che il Comune stabilisca il numero di posti effettivamente disponibili.
La campagna abbonamenti della Fiorentina dovrebbe prendere il via intorno al 13 luglio. Prima del via libera definitivo, però, il club viola attende dal Comune l’indicazione precisa sul numero di posti che saranno effettivamente disponibili, considerando i lavori di ristrutturazione che da due anni interessano lo stadio.
Una volta chiarito il quadro sulla capienza, la società lancerà la vendita delle tessere. Salvo sorprese, i prezzi dovrebbero rimanere invariati rispetto alla scorsa stagione, dove la quota finale fu di 13.478 abbonamenti staccati.
Lo riporta stamattina in edicola La Nazione