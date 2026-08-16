Calori: "Mercato Fiorentina tra i più interessanti. Atta da top club, ma deve trovare continuità"
Le parole del tecnico sul mercato della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2026 11:58
L'ex allenatore di Brescia, Trapani e Lazio Primavera ha concesso un'intervista a Tuttomercatoweb, nella quale si è soffermato anche sul mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:
“La Fiorentina ha fatto un mercato interessante. Le altre hanno aggiunto fin qui poco. E quella che ha più certezze è l’Inter che comunque si è rinforzata"
Su Atta: "Se riesce ad esplodere e tirare fuori tutto ciò che ha – ha aggiunto il tecnico - è uno da top club. Deve trovare la continuità. Sono curioso di vederlo crescere ancora di più, ha margini”