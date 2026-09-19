Callejon: "Grosso è preparato, ma è stato sfortunato. Il Franchi è sempre una trasferta difficile"

Il doppio ex ha parlato a Kiss Kiss Play Sport delle emozioni legate alla sfida e del cambio in panchina dei viola

José Callejon è intervenuto come ospite di Kiss Kiss Play Sport per parlare della sfida del Franchi e del momento attraversato dalle due squadre.

"È una partita molto bella e il Franchi rimane sempre uno stadio complicato. La tifoseria trasmette grande energia alla squadra e per il Napoli sarà una trasferta tutt’altro che semplice. È vero che nessuna delle due ha iniziato nel migliore dei modi, ma c’è ancora tanto tempo per cambiare il percorso. Per me Fiorentina-Napoli è una gara speciale, ho ricordi bellissimi vissuti in entrambe le città.

La Fiorentina ha una rosa con valori importanti e, nonostante una partenza un po’ lenta, ha tutte le qualità per disputare un ottimo campionato e mettere in difficoltà qualsiasi avversario quando gioca in casa. Credo che Grosso sia stato anche un po’ sfortunato nella sua esperienza a Firenze, perché lo considero un allenatore molto preparato. Adesso con Vanoli mi auguro che la Fiorentina possa ripartire: la Serie A è un campionato molto difficile, ma i viola hanno le qualità per fare bene."