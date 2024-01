Calhanoglu ammonito in Monza-Fiorentina, non ci sarà a Firenze per la partita di campionato del 28 gennaio

Contro la Fiorentina, il 28 gennaio all’Artemio Franchi, l’Inter giocherà la prima gara di questo campionato senza Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, diffidato, è stato infatti ammonito nel corso della gara contro il Monza e salterà la prossima di Serie A.

A disposizione in Supercoppa. A livello regolamentare, Calhanoglu salterà infatti la prossima partita di campionato e non la competizione che si terrà in Arabia Saudita con semifinali 18 e 19, finale il 22 gennaio. L’Inter scenderà in campo nella seconda semifinale, il 19 contro la Lazio alle ore 20 italiane.