Calendari a confronto per l'Europa League: Sampdoria impegni durissimi, Atalanta e Fiorentina nella media. Gli scontri...

Corsa all'Europa League tra Atalanta, Fiorentina e Sampdoria. Ad oggi la classifica recita: Atalanta e Sampdoria 44 punti e la Fiorentina distante di tre lunghezze a 41. Ecco i calendari a confronto d...

Corsa all'Europa League tra Atalanta, Fiorentina e Sampdoria. Ad oggi la classifica recita: Atalanta e Sampdoria 44 punti e la Fiorentina distante di tre lunghezze a 41. Ecco i calendari a confronto di qui al termine della stagione:

FIORENTINA:

Fiorentina-Crotone (31/03 - 15.00), Udinese-Fiorentina (03/04 - 18.30), Roma-Fiorentina (07/04 - 18.00), Fiorentina-Spal (15/04 - 12.30), Fiorentina-Lazio 18/04 - 20.45), Sassuolo-Fiorentina (21/04 - 18.00), Fiorentina-Napoli (29/04 - 18.00), Genoa-Fiorentina (06/05 - 15.00), Fiorentina-Cagliari, ( 13/05 - 15.00) Milan-Fiorentina (20/05).

Sicuramente di media entità il calendario viola con le difficilissime sfide di Roma e Lazio. Il Napoli potrebbe anche non essere più in corsa per lo scudetto così come nelle ultime tre: Genoa e Cagliari con squadre salve ed il Milan già magari matematicamente in Europa. Certo è che le sfide con Crotone, Udinese e Spal non vanno sbagliate. Specie quella di oggi e contro la Spal poichè si disputeranno tra le mura amiche.

ATALANTA:

Atalanta-Udinese, Atalanta-Sampdoria, Spal-Atalanta, Atalanta-Inter, Benevento-Atalanta, Atalanta-Torino, Atalanta-Genoa, Lazio-Atalanta, Atalanta-Milan, Cagliari-Atalanta.

Da notare per i bergamaschi come, in base all'ordine delle gare, alcune partite come Benevento, Torino, Genoa e Cagliari potrebbero vedere le squadre contro l'Atalanta con niente più da chiedere al proprio campionato.

SAMPDORIA:

Chievo-Sampdoria, Atalanta-Sampdoria, Sampdoria-Genoa, Juventus-Sampdoria, Sampdoria-Bologna, Lazio-Sampdoria, Sampdoria-Cagliari, Sassuolo-Sampdoria, Sampdoria-Napoli, Spal-Sampdoria.

Al contrario i blucerchiati dovranno affrontare lo scontro diretto con l'Atalanta, il derby contro il Genoa, la Juventus, la Lazio in piena corsa così come potrebbe esserlo anche il Napoli. Fermo restando che la gara già oggi contro il Chievo è tutt'altro che scontata, con i clivensi a caccia di importanti punti salvezza. Da considerare anche le sfide contro Sassuolo e Spal (per giunta in trasferta) che potrebbero essere ancora alla ricerca di punti salvezza.

Gabriele Caldieron