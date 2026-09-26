Calciomercato invernale, anticipata la data di apertura: si parte il 28 dicembre
La richiesta arriva direttamente dai club di serie A per motivi di bilancio
A cura di Redazione Labaroviola
26 settembre 2026 13:25
Novità per il prossimo calciomercato invernale. L'apertura della sessione di gennaio è stata infatti anticipata al 28 dicembre 2026, per motivi legati ai bilanci, rispetto alla data inizialmente prevista del 2 gennaio 2027.
Le società avranno quindi la possibilità di muoversi sul mercato con alcuni giorni di anticipo rispetto a quanto stabilito in precedenza. La chiusura resta fissata all'1 febbraio 2027.