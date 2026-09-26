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Calciomercato invernale, anticipata la data di apertura: si parte il 28 dicembre

La richiesta arriva direttamente dai club di serie A per motivi di bilancio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2026 13:25
Calciomercato invernale, anticipata la data di apertura: si parte il 28 dicembre - Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Novità per il prossimo calciomercato invernale. L'apertura della sessione di gennaio è stata infatti anticipata al 28 dicembre 2026, per motivi legati ai bilanci, rispetto alla data inizialmente prevista del 2 gennaio 2027.

Le società avranno quindi la possibilità di muoversi sul mercato con alcuni giorni di anticipo rispetto a quanto stabilito in precedenza. La chiusura resta fissata all'1 febbraio 2027.

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