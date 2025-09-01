Calciomercato Fiorentina: saldo in negativo di circa 50 milioni, Piccoli l'acquisto più caro
Si è concluso da poco il calciomercato estivo della Fiorentina che è stata protagonista di numerose operazioni e che chiude il saldo di mercato in rosso. Questo il resoconto degli arrivi e delle uscit...
Si è concluso da poco il calciomercato estivo della Fiorentina che è stata protagonista di numerose operazioni e che chiude il saldo di mercato in rosso. Questo il resoconto degli arrivi e delle uscite fatte dalla Fiorentina, tenendo conto che qualche operazione in uscita è ancora possibile nei paesi in cui il mercato resta aperto ed escludendo i riscatti di quei calciatori che erano in prestito con obbligo
ARRIVI
Edin Dzeko a parametro 0
Jacopo Fazzini dall'Empoli a titolo definitivo per 8 milioni di euro + 2 di bonus
Mattia Viti dal Nizza in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni + 10% sulla rivendita
Eman Kospo dal Barcellona a titolo definitivo per 400mila euro
Simon Sohm dal Parma a titolo definitivo per 15 milioni di euro + 1 di bonus
Roberto Piccoli dal Cagliari a titolo definitivo per 25 milioni + 2 di bonus + 10% sulla rivendita
Luca Lezzerini a parametro 0
Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia in prestito per 1 milione con diritto di riscatto fissato a 7 milioni
Tariq Lamptey dal Brighton a titolo definitivo per 6 milioni di euro
Albert Gudmundsson riscattato dal Genoa per 13 milioni di euro
Nicolò Fagioli riscattato dalla Juventus per 13 milioni
TOTALE ACQUISTI 81 milioni e 400 mila euro
CESSIONI
Mbala Nzola al Pisa in prestito a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro
Matias Moreno al Levante in prestito per 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e contro riscatto a 17 milioni
Riccardo Sottil in prestito al Lecce per 500 mila euro
Josip Brekalo liberato a parametro 0
Alessandro Bianco al Paok in prestito secco gratuito
Antonin Barak alla Sampdoria in prestito secco gratuito
Oliver Christentensen allo Sturm Graz in prestito secco gratuito
Lucas Beltran al Valencia in prestito secco per 1 milione di euro
Michael Kayode riscattato dal Brentford per 17,5 milioni di euro
Jonathan Ikonè al Paris Fc per 3 milioni di euro
+ 9,5 milioni provenienti dalle cessioni di Ghilardi e Fruk di cui la Fiorentina deteneva il 50%
TOTALE CESSIONI 31,5 Milioni di euro