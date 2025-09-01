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Calciomercato Fiorentina: saldo in negativo di circa 50 milioni, Piccoli l'acquisto più caro

Si è concluso da poco il calciomercato estivo della Fiorentina che è stata protagonista di numerose operazioni e che chiude il saldo di mercato in rosso. Questo il resoconto degli arrivi e delle uscit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2025 21:09
Calciomercato Fiorentina: saldo in negativo di circa 50 milioni, Piccoli l'acquisto più caro -
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Si è concluso da poco il calciomercato estivo della Fiorentina che è stata protagonista di numerose operazioni e che chiude il saldo di mercato in rosso. Questo il resoconto degli arrivi e delle uscite fatte dalla Fiorentina, tenendo conto che qualche operazione in uscita è ancora possibile nei paesi in cui il mercato resta aperto ed escludendo i riscatti di quei calciatori che erano in prestito con obbligo

ARRIVI

Edin Dzeko a parametro 0

Jacopo Fazzini dall'Empoli a titolo definitivo per 8 milioni di euro + 2 di bonus

Mattia Viti dal Nizza in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni + 10% sulla rivendita

Eman Kospo dal Barcellona a titolo definitivo per 400mila euro

Simon Sohm dal Parma a titolo definitivo per 15 milioni di euro + 1 di bonus

Roberto Piccoli dal Cagliari a titolo definitivo per 25 milioni + 2 di bonus + 10% sulla rivendita

Luca Lezzerini a parametro 0

Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia in prestito per 1 milione con diritto di riscatto fissato a 7 milioni

Tariq Lamptey dal Brighton a titolo definitivo per 6 milioni di euro

Albert Gudmundsson riscattato dal Genoa per 13 milioni di euro

Nicolò Fagioli riscattato dalla Juventus per 13 milioni

TOTALE ACQUISTI 81 milioni e 400 mila euro

CESSIONI

Mbala Nzola al Pisa in prestito a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro

Matias Moreno al Levante in prestito per 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e contro riscatto a 17 milioni

Riccardo Sottil in prestito al Lecce per 500 mila euro

Josip Brekalo liberato a parametro 0

Alessandro Bianco al Paok in prestito secco gratuito

Antonin Barak alla Sampdoria in prestito secco gratuito

Oliver Christentensen allo Sturm Graz in prestito secco gratuito

Lucas Beltran al Valencia in prestito secco per 1 milione di euro

Michael Kayode riscattato dal Brentford per 17,5 milioni di euro

Jonathan Ikonè al Paris Fc per 3 milioni di euro

+ 9,5 milioni provenienti dalle cessioni di Ghilardi e Fruk di cui la Fiorentina deteneva il 50%

TOTALE CESSIONI 31,5 Milioni di euro

 

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