Calciomercato Fiorentina: saldo in negativo di circa 50 milioni, Piccoli l'acquisto più caro

Si è concluso da poco il calciomercato estivo della Fiorentina che è stata protagonista di numerose operazioni e che chiude il saldo di mercato in rosso. Questo il resoconto degli arrivi e delle uscit...

A cura di Redazione Labaroviola 01 settembre 2025 21:09

Condividi