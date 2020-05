In principio era Kulusevski, poi Eriksen ed è tutt’altro che finita. Perché se l’estate che verrà porterà Juventus e Inter a sfidarsi su Sandro Tonali (coi nerazzurri in pole) in maniera seria e senza esclusione di colpi, si sta già lavorando in prospettiva su un altro giocatore che sarà oggetto di contesa tra Marotta e Ausilio da una parte, Paratici dall’altra: Gaetano Castrovilli farà discutere e non si escludono sorprese, in proiezione 2021 al momento perché da parte della Fiorentina è stata ampiamente annunciata l’intenzione di trattenerlo per un altro anno cui dovrà seguire una proposta di contratto importante, a quel punto si potrà considerare blindato Gaetano che a Firenze sta benissimo. Ma a lungo termine, la sfida è già partita.

Fonte: Calciomercato.com