Calcio in diretta su Facebook: la svolta storica parte dalla Lega Pro

La visibilità offerta dai social network va sfruttata al meglio" commenta entusiasta Gravina (presidente Lega Pro)

Che il derby calabrese fra Cosenza e Catanzaro sia sentitissimo dai sostenitori delle due compagini è fuori discussione, ma stasera ci sarà un ulteriore motivo di interesse che attribuirà alla sfida dello stadio "San Vito" un valore quasi storico. Infatti quella fra le due squadre meridionali sarà la prima partita in assoluto della storia del calcio italiano ad essere trasmessa in diretta streaming su Facebook. L'iniziativa, grazie alla collaborazione di Lega Pro Channel, segna una svolta storica per il nostro calcio - spesso al centro di feroci discussioni riguardo alla ripartizione dei diritti televisivi - infati sarà possibile seguire il derby calabrese accendendo facilmente alla fanpage Facebook di Lega Pro.

"Una novità dirompente che insieme a Facebook introduciamo con orgoglio nel calcio italiano. Ho avuto la possibilità di visitare la sede italiana di Facebook constatandone le competenze e la voglia di fare di chi ci lavora ogni giorno e sono sempre più convinto che il futuro del calcio passi e dovrà passare anche dal digitale. Le possibilità di visibilità e interazione che i social network e in particolare Facebook ci mettono a disposizione vanno sfruttate al meglio per distribuire il nostro prodotto in modo capillare e renderlo sempre più accessibile ai nostri tifosi. Per questo la diretta streaming su Facebook di Cosenza-Catanzaro rappresenta un passaggio epocale”. Questo il commento denso di entusiasmo di Gabriele Gravina, presidente di Lega Pro. Non c'è dubbio che questo derby, qualunque sia il risultato finale, resterà negli annali del calcio italiano e non solo.