Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno di Vlahovic: “Era furibondo per cosa disse il suo procuratore, quando disse che era pronto per una squadra molto importante, lui sa di essere all’inizio della sua carriera e vuole rimanere a Firenze. Ma puntare su di lui come centravanti titolare può essere un rischio”.

