Calamai: "Valdepeñas ha talento, diamogli fiducia. Col Napoli ha dimostrato di crescere"

Il punto di Luca Calamai su Valdepeñas

Luca Calamai ha commentato a Radio FirenzeViola il momento di Victor Valdepeñas: "Uno dei nodi da sciogliere ancora è quello del terzino sinistro titolare. Parisi sta lavorando per tornare ma ne avrà ancora per molto e non credo sia la soluzione assoluta per questo ruolo, tant'è è che l'anno scorso Vanoli lo reinventò ala destra".

"E allora è il momento di concedere grande fiducia a Valdepeñas: ha un talento oggettivo, è già passato da qualche bocciatura ma ha retto a livello psicologico. E poi quello visto contro il Napoli ha dimostrato di crescere, quindi prendiamo coraggio e diamogli fiducia".