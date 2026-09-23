Calamai: "Valdepeñas ha talento, diamogli fiducia. Col Napoli ha dimostrato di crescere"
Il punto di Luca Calamai su Valdepeñas
A cura di Redazione Labaroviola
23 settembre 2026 13:48
Luca Calamai ha commentato a Radio FirenzeViola il momento di Victor Valdepeñas: "Uno dei nodi da sciogliere ancora è quello del terzino sinistro titolare. Parisi sta lavorando per tornare ma ne avrà ancora per molto e non credo sia la soluzione assoluta per questo ruolo, tant'è è che l'anno scorso Vanoli lo reinventò ala destra".
"E allora è il momento di concedere grande fiducia a Valdepeñas: ha un talento oggettivo, è già passato da qualche bocciatura ma ha retto a livello psicologico. E poi quello visto contro il Napoli ha dimostrato di crescere, quindi prendiamo coraggio e diamogli fiducia".