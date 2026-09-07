Calamai: "Una situazione da dilettanti allo sbaraglio. Vanoli? Non sono convinto, serviva altro"

Luca Calamai commenta la scelta della Fiorentina di richiamare Vanoli dopo l'esonero di Grosso

Nel suo consueto appuntamento per Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato della scelta di esonerare Fabio Grosso Grosso e di riportare a Firenze Paolo Vanoli:

"Questo è uno di quei casi in cui la realtà supera l'immaginazione. Siamo andati oltre a ciò che una mente perversa un mese fa avrebbe anche solo potuto pensare. La premessa è che tutto questo è roba da dilettanti allo sbaraglio. Se ci sono due figure che devono restare fuori da questo concetto sono il presidente Commisso e sua madre Catherine perché loro hanno fatto un qualcosa di straordinario e sono mortificato per loro visti gli investimenti fatti".

"Arriva Vanoli: è un uomo splendido e un buon allenatore ma era stato preso per salvare la squadra. Io mi auguro che la sua scelta non sia stata una scelta di riconoscenza, perché comunque è una scelta che potrebbe anche essere comprensibile in tal senso, ma che sia stata una scelta di calcio".

"Cioè che sia stato scelto perché ritenuto all'altezza del progetto tecnico costruito questa estate. Lasciatemi col dubbio che ci sarebbe voluto un altro tipo di allenatore".