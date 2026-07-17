Calamai: "Un grande plauso alla famiglia Commisso, Joseph sta assecondando il desiderio di Rocco"

Il plauso di Luca Calamai sulle intenzioni della famiglia Commisso nel rilanciare le ambizioni della Fiorentina

Nel consueto appuntamento di Luca Calamai nel "Caffè Nero Bollente" in onda su Radio Firenze Viola, il giornalista ha parlato anche della proprietà Commisso.

Ecco le parole del noto giornalista fiorentino:

"Dopo aver fatto tonnellate di meritati elogi a Paratici credo che sia opportuno rimettere in copertina anche la famiglia Commisso. Non era scontato che dopo la scomparsa di Rocco anche il figlio riuscisse a continuare a portare avanti il desiderio del padre: restituire al pallone qualcosa attraverso la Fiorentina. Lo sta facendo, perché la disponibilità economica data al direttore sportivo è da Proprietà che ha a cuore i colori viola. Aspettando di rivedere Joseph e Catherine, qualche piccolo dubbio che c’era prima direi che è stato proprio spazzato via".