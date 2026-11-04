Calamai: "Troppi gol subiti? La Fiorentina ha bisogno di Dragusin: deve diventare leader della difesa"

Il commento di Luca Calamai su Radu Dragusin

Luca Calamai a Radio FirenzeViola ha parlato dei problemi a livello difensivo della Fiorentina: "Al di là del dibattito sul vedere o meno titolare Goncalves, su come inserire o non inserire Oulai, resta oggettivo il problema difesa. Anche nella bella e importantissima vittoria contro il Sassuolo, la squadra viola ha incassato due gol e, visto l'infortunio di Pongracic, va valutata tutta la stagione e ad oggi dobbiamo avere la speranza che il grande salto di qualità arrivi da Dragusin, il cui valore è oggettivo, lo racconta la sua storia.

"Fino ad oggi però del Dragusin leader e punto di riferimento ricordo pochissimo. C'è stata la gara con il Napoli e poco altro. Però la qualità c'è e il talento c'è, quindi per iniziare a subire meno gol ci sarà bisogno del vero Dragusin".