Calamai: "Siamo in un momento di euforia totale. Non firmerei per un pareggio col Napoli"

L'euforia di Luca Calamai in vista del match del Franchi

In vista della partita di domenica contro il Napoli, Luca Calamai è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Non so se siamo coinvolti in un momento di euforia totale. Sono bastate due vittorie contro Venezia e Pisa per riportare entusiasmo. Si arriva alla sfida col Napoli con una sensazione particolare, ovvero che la Fiorentina possa giocarsela alla grande contro una squadra partita con il ruolo di anti-Inter".

"Ma se parli dell'attacco viola, con Mastantuono e tutti gli altri, capisci il valore della squadra. Cavalcando quest'onda dico che non firmerei per un pareggio col Napoli".