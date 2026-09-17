Calamai: "Se prometti a un allenatore il pesce e poi porti la carne, ti dirà che non capisce la squadra"

Il commento di Calamai in vista di Fiorentina-Napoli di domenica

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per analizzare alcuni dei temi che hanno caratterizzato l’inizio di stagione della Fiorentina.

"Nel calcio la riconoscenza non esiste. Grosso e Paratici non si sono capiti. Se prometti a un allenatore di cucinare il pesce e poi gli porti la carne, poi l’allenatore ti dice che non capisce la squadra.

Favasuli è un ragazzo splendido. Sta dimostrando di essere qualcosa in più".