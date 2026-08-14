Calamai: "Se Fagioli non gioca titolare, è fuori dal progetto. In quel caso sarebbe giusto venderlo"

Il commento di Luca Calamai sul futuro di Fagioli

Il noto giornalista, Luca Calamai, ha parlato di Nicolò Fagioli nel corso della sua rubrica per Radio FirenzeViola: "Con Atta avanzato e senza ancora un centrocampista che chiede Grosso, se Fagioli non gioca titolare, allora è evidente che sia fuori dal progetto viola. Vorrebbe dire che è in vendita".

"E mi dispiacerebbe un sacco, Fagioli è un grande talento e non si capisce perché Grosso non voglia provare almeno in estate la possibilità di mettere insieme due "genietti" come Fagioli e Oulai. Poi magari stasera spunta titolare, altrimenti da domani sarebbe giusto cercare la squadra pronta ad acquistarlo".