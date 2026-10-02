Calamai punge Dodò: "Basta frasi filosofiche, vada in sede e firmi il prolungamento"

Il commento di Luca Calamai sulla vicenda Dodò

Luca Calamai ha parlato di Dodò a Radio FirenzeViola: "Continuo a leggere messaggi filosofici di Dodo attraverso i social. Parla del sesso degli angeli, nel senso che queste frasi sono banalità, cose ovvie e scontate. E quello che mi sorprende è che ancora dopo tanto tempo non ho capito quale sia la volontà di Dodo, la sua voglia calcistica, il momento della sua carriera".

"Io mi permetto di suggerirgli una cosa più semplice: stare un anno senza giocare non serve a nessuno. Se lui ha veramente tanta voglia di lavorare e divertirsi, vada in sede a firmare il prolungamento del contratto di un anno per mettersi a disposizione di Vanoli"