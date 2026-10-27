Calamai: "Perfetto il comunicato della Fiesole, peccato che l'abbiano fatto i tifosi e non la società"

Il giornalista analizza il messaggio della Curva in vista di Fiorentina-Atalanta

Il messaggio lanciato dalla Curva Fiesole in vista di Fiorentina-Atalanta ha fatto riflettere Luca Calamai. Il giornalista, intervenuto su Radio FirenzeViola, ha analizzato l'invito della tifoseria a fare quadrato in un momento particolarmente delicato per la squadra viola.

"Ieri sera ho letto qualcosa di interessante, ma di molto interessante. Lo riassumo: è il momento di fare quadrato e dimostrare a tutto il mondo Fiorentina che insieme si può uscire dalle difficoltà. È stato fatto un invito ai giocatori: indossare la maglia della Fiorentina è un valore, serve il rispetto per la gente. È stato fatto anche un invito ad andare allo stadio con qualcosa di viola per dare un contributo ai giocatori in campo.

Parole perfette che mi hanno portato a una riflessione: che brava la società che ha fatto un comunicato e ha preso una posizione in un momento così importante, invitando le componenti a fare questo passaggio, ognuno sui propri aspetti. Ma c'è un problema: Il comunicato non l'ha fatto la società, ma i tifosi.

E allora grazie alla Curva Fiesole, che ha fatto anche da società, ma ci sarà un momento in cui la società stessa dovrà riprendersi il proprio ruolo oppure dovrà arrendersi all'ipotesi di un fallimento gestionale".