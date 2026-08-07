Calamai: “Paratici ha costruito una grande Fiorentina, ora il fuoriclasse deve essere Grosso”

Calamai commenta il mercato viola e il lavoro che attenderà Grosso

Luca Calamai ha analizzato il mercato della Fiorentina e il lavoro che attenderà Fabio Grosso ai microfoni di RadioFirenze Viola.

“Ho la sensazione che questo grande mercato della Fiorentina sia la somma di idee che Paratici aveva in mente da tempo, ma anche di occasioni che si sono create strada facendo, come Mastantuono”.

"Adesso sta a Grosso trovare il giusto abito per una somma di talenti importante, non sarà affatto facile. Facciamo i complimenti a Paratici, ma ora l'altro fuoriclasse dovrà essere Grosso”.