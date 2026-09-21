Calamai: “Oulai è la prossima grande sfida di Vanoli. È un diamante grezzo, va inserito al meglio”
Il commento di Luca Calamai sul lavoro che dovrà fare Vanoli con Oulai
A cura di Redazione Labaroviola
21 settembre 2026 13:35
Luca Calamai è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di Christ Inao Oulai e del suo inserimento nei meccanismi della Fiorentina: "So di non dire niente di originale, ma la prossima grande sfida di Vanoli è inserire Oulai nella Fiorentina. Non sarà semplice, è un talento straordinario ma ancora un po' ribelle (nel senso affettuoso del termine)".
"Va ancora molto dietro all'istinto, ma è un diamante grezzo. Ora tocca a Vanoli non perdere il motore di Oulai e inserirlo al meglio nella sua Fiorentina".