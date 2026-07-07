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Calamai: "Mi entusiasma più Bakayoko di Koleosho: sarebbe un titolarissimo nella Fiorentina di Grosso"

Le dichiarazioni di Luca Calamai sugli obiettivi della Fiorentina per le corsie offensive

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2026 13:23
Calamai: "Mi entusiasma più Bakayoko di Koleosho: sarebbe un titolarissimo nella Fiorentina di Grosso" -
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Il noto giornalista, Luca Calamai, nel corso della sua rubrica per Radio FirenzeViola, ha toccato il tema degli esterni offensivi: "Il lavoro non manca, per il momento c’è ancora Gudmundsson e tornerà Sottil anche se ripartirà".

"Seguo con attenzione gli sviluppi della vicenda Koleosho, ma sinceramente mi appassiona molto di più sapere che la Fiorentina è pronta a dare l’assalto a Bakayoko mettendo sul piatto anche in questo caso 20 milioni. Non me ne voglia Koleosho, ma Bakayoko sarebbe un altro dei titolatissimi della squadra di Grosso".

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