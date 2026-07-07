Calamai: "Mi entusiasma più Bakayoko di Koleosho: sarebbe un titolarissimo nella Fiorentina di Grosso"
Le dichiarazioni di Luca Calamai sugli obiettivi della Fiorentina per le corsie offensive
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2026 13:23
Il noto giornalista, Luca Calamai, nel corso della sua rubrica per Radio FirenzeViola, ha toccato il tema degli esterni offensivi: "Il lavoro non manca, per il momento c’è ancora Gudmundsson e tornerà Sottil anche se ripartirà".
"Seguo con attenzione gli sviluppi della vicenda Koleosho, ma sinceramente mi appassiona molto di più sapere che la Fiorentina è pronta a dare l’assalto a Bakayoko mettendo sul piatto anche in questo caso 20 milioni. Non me ne voglia Koleosho, ma Bakayoko sarebbe un altro dei titolatissimi della squadra di Grosso".