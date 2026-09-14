Calamai: "Mastantuono ha qualcosa di speciale, deve giocare sempre. E' un talento mondiale"

Il noto giornalista fiorentino estasiato dalle qualità del ragazzo argentino autore di una tripletta nella trasferta di Venezia

Ospite della trasmissione Zona Mista in onda su Rtv38, Luca Calamai ha parlato delle qualità di Franco Mastantuono dopo la tripletta che ha regalato alla Fiorentina i primi punti in campionato.

Ecco le parole del noto giornalista sul talento argentino:

"Questo ragazzo ha dimostrato di avere un qualcosa di speciale. Si è adattato al calcio italiano in maniera straordinaria. Io avevo avuto la sensazione che fosse il classico trequarti argentino, non un centravanti e non un numero 10. In queste prime giornate poteva fare gol in tutte le partite dimostrando un senso del goal che mi ha sorpreso. Ma chi è Mastantuono? Di sicuro deve giocare, non ce ne sono tanti di giocatori come lui e deve giocare sempre. Nella sua storia non ha mai fatto tanti goal ma può essere un'evoluzione..ha 19 anni. Sul futuro speriamo che lui si innamori di Firenze in maniera assoluta e che la Fiorentina giochi una coppa Europea e che il Real non lo ritenga pronto. Mi raccontano di un ragazzo molto focalizzato sul lavoro, sul calcio, sugli allenamenti. E' un talento mondiale"