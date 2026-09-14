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Calamai: "Mastantuono ha qualcosa di speciale, deve giocare sempre. E' un talento mondiale"

Il noto giornalista fiorentino estasiato dalle qualità del ragazzo argentino autore di una tripletta nella trasferta di Venezia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2026 21:47
Calamai: "Mastantuono ha qualcosa di speciale, deve giocare sempre. E' un talento mondiale" -
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Ospite della trasmissione Zona Mista in onda su Rtv38, Luca Calamai ha parlato delle qualità di Franco Mastantuono dopo la tripletta che ha regalato alla Fiorentina i primi punti in campionato.

Ecco le parole del noto giornalista sul talento argentino:
"Questo ragazzo ha dimostrato di avere un qualcosa di speciale. Si è adattato al calcio italiano in maniera straordinaria. Io avevo avuto la sensazione che fosse il classico trequarti argentino, non un centravanti e non un numero 10. In queste prime giornate poteva fare gol in tutte le partite dimostrando un senso del goal che mi ha sorpreso. Ma chi è Mastantuono? Di sicuro deve giocare, non ce ne sono tanti di giocatori come lui e deve giocare sempre. Nella sua storia non ha mai fatto tanti goal ma può essere un'evoluzione..ha 19 anni. Sul futuro speriamo che lui si innamori di Firenze in maniera assoluta e che la Fiorentina giochi una coppa Europea e che il Real non lo ritenga pronto. Mi raccontano di un ragazzo molto focalizzato sul lavoro, sul calcio, sugli allenamenti. E' un talento mondiale"

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