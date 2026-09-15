Calamai: "La Fiorentina deve provare a vincere la Coppa Italia: spezziamo la maledizione"

Le parole di Luca Calamai che si proietta al derby di Coppa Italia

In vista della partita di stasera contro il Pisa, Luca Calamai ha parlato a Radio FirenzeViola: "Siamo arrivati a questa partita col Pisa quasi senza accorgercene perché a Venezia la Fiorentina ha dato l'idea di poter aprire un nuovo campionato, addirittura potendo puntare a un posto in Europa".

"Per me invece la partita con il Pisa ha un valore fondamentale perché questa squadra non vince da più di un quarto di secolo, nell'anno del Centenario si è toccato con mano che questo digiuno sta diventando insopportabile. La Coppa Italia è una strada per poter chiudere questa maledizione".

"La Fiorentina in una sfida secca può battere chiunque, anche le grandissime del campionato. Ora però c'è il Pisa e nei derby i valori tecnici tendono ad equilibrarsi: senza la concentrazione giusta può essere un rischio. Quindi dico di prenderla sul serio e mandare un messaggio al Napoli in vista del campionato ma anche in quanto prossimo avversario di Coppa Italia".