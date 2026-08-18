Calamai: “Kean-Como, perché 35 milioni non bastano e 45 sì? 10 milioni non possono fare la differenza”

Il commento di Luca Calamai sulla trattativa Kean-Como

Il noto giornalista, Luca Calamai, ha commentato la trattativa Kean-Como nel corso della sua rubrica per Radio FirenzeViola: "C'è qualcosa che non mi torna. Siamo al 18 agosto, non a fine giugno, e siamo convinti che questa Fiorentina possa essere protagonista del campionato con qualche ritocco. Oggi il dibattito della vicenda Kean è: a 30 più 5 di bonus non si fa, mentre a 40 più 5 sì. Cioè: oggi una differenza di 10 milioni potrebbe rimettere in discussione la costruzione della squadra.

Magari creando un piccolo ridimensionamento. Così non mi torna: non possono essere, a questo punto dell'anno, 10 milioni a decidere il futuro di un giocatore cardine. Se la Fiorentina vuole tenere Kean e se quest'ultimo sta bene a Firenze, 10 milioni non possono fare la differenza".