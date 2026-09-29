Calamai: "Kayode? La Juve l’ha bocciato, noi non abbiamo capito la forza di questo giocatore formidabile"

Il rimpianto di Luca Calamai su Michael Kayode

Michael Kayode ieri sera è stato protagonista nella vittoria dell'Italia contro la Turchia. Luca Calamai ne ha parlato a Radio FirenzeViola:

"Come si fa a non parlare di Kayode oggi? La cosa che più mi infastidisce è che quando la Fiorentina ha fatto debuttare questo talento in Serie A tutti noi abbiamo gonfiato il petto non solo perché abbiamo visto che il ragazzo aveva qualcosa di speciale, ma anche perché tutto sommato i viola avevano capito ciò che la Juventus non aveva capito. Ricordiamo infatti che Kayode aveva giocato nel settore giovanile bianconero e ne era uscito da bocciato".

"Ora dopo averlo visto giocare in Premier e averlo visto ieri con l'Italia questo gonfiare il petto si è ridimensionato. Non abbiamo fatto l'errore della Juve visto che qualche soldo dalla sua cessione è stato preso, ma mi sento di dire che anche noi non abbiamo capito a pieno questo formidabile giocatore".