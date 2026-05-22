Calamai: “Joseph Commisso ascolti il Franchi e dia a Paratici i soldi per rilanciare la Fiorentina”

Luca Calamai invita il presidente Joseph Commisso ad ascoltare i malumori della piazza

Il noto giornalista, Luca Calamai, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Siamo arrivati all'ultimo atto di una storia che ci ha amareggiato per mesi. Stasera al Franchi non ci sarà il presidente Commisso ma mi auguro che segua la partita e gli umori del pubblico: nell'ultimo atto verranno fuori le valutazioni del tifo viola e valutando i primi striscioni l'amarezza è fortissima".

Aggiunge: "Caro presidente Commisso che hai ringraziato la squadra per la salvezza: ascolta il Franchi, i veri sentimenti della stagione viola. E se vuoi restituire un sorriso a questa gente, quando verrà da te Paratici dagli i soldi necessari per riportare la Fiorentina in Europa".