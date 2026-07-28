Calamai: "Joao Mario non alza il livello: o arriva in prestito, oppure la Juventus se lo tenga"

Il pensiero di Luca Calamai sulla trattativa Joao Mario

Il noto giornalista, Luca Calamai, nel corso della sua rubrica per Radio FirenzeViola ha commentato il possibile arrivo di Joao Mario alla Fiorentina: “C’è una frenata per il trasferimento di Joao Mario alla Fiorentina. Il motivo sarebbe perché la Juventus non è più intenzionata a cederlo in prestito con diritto di riscatto, bensì a titolo definitivo. Questa purtroppo è la necessità che hanno tutti i club coi giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico".

"Io non sono mai stato un innamorato di Joao Mario, lo considero un giocatore che non può cambiare il livello della Fiorentina. Sarebbe sostanzialmente una riserva di Jimenez. Ma una cosa mi sembra chiara: o Joao Mario viene in prestito, o la Juve se lo può tranquillamente tenere".