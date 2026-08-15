Calamai: "Gudmundsson si sta prendendo la Fiorentina. Mi auguro di vedere insieme Fagioli e Oulai"

Calamai analizza il successo sul Benevento in Coppa Italia

Queste le parole di Luca Calamai, intervenuto a Radio FirenzeViola dopo il successo per 4-1 della Fiorentina contro il Benevento in Coppa Italia: “Partiamo con un buon auspicio per la stagione. L’esperienza mi dice che queste partite diventano più semplici quando riesci a trovare subito il gol, anche se sinceramente mi aspettavo qualcosa in più dal Benevento. Prendiamo comunque ciò che di positivo ci ha dato questa gara. Dal punto di vista tattico c’è ancora molto da costruire, ma abbiamo già visto il peso specifico di una squadra che ha diversi giocatori importanti”.

Calamai si è poi soffermato sulla prestazione di Albert Gudmundsson, autore della rete che ha sbloccato la sfida: “Il gol iniziale di Gudmundsson è un altro segnale di questa estate particolare vissuta dall’islandese. Piano piano si sta prendendo la Fiorentina e sta diventando sempre più un punto di riferimento”. Infine, un passaggio dedicato a Nicolò Fagioli, schierato titolare da Fabio Grosso: “Visto quello che ci aspettavamo, compreso Fagioli dal primo minuto, credo che prima di pensare di lasciarlo partire bisogna rifletterci bene. Mi auguro che possa giocare insieme a Oulai e che non siano considerati alternativi, perché sarebbe un errore. Serve anche un po’ di coraggio: diamogli tempo, perché se lo merita. Da parte nostra abbiamo il diritto di chiedergli di avere coraggio”.