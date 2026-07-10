Calamai: "Gosens è un grande professionista, perderlo sarebbe un errore. Io sacrificherei Dodò"

L'opinione di Luca Calamai sul futuro di Robin Gosens

Il noto giornalista, Luca Calamai, nel corso della sua rubrica per Radio FirenzeViola, ha commentato il possibile addio di Robin Gosens: "Credo che perdere Gosens sia una cosa che non convince. Gosens si sta già allenando, è un professionista straordinario e un grande uomo spogliatoio. Una figura del genere io continuerei a tenerla in gruppo per tanti motivi. Se invece dovessi scegliere un giocatore da poter cedere, per altre motivazioni indicherei Dodo".