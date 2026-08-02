Calamai: "Firenze è la piazza perfetta per Mastantuono: chieda a Batistuta, Passarella e Bertoni"

L'opinione di Luca Calamai sul possibile arrivo a Firenze di Mastantuono

Il noto giornalista, Luca Calamai, ha parlato di Franco Mastantuono nel suo editoriale per TMW: "Il Real Madrid ha liberato Mastantuono ed è pronto a cederlo in prestito per la prossima stagione. Credo che l’opzione giusta per il gioiellino argentino (bravo ma ancora da sgrezzare nel calcio europeo) sia la Fiorentina. Dove sarebbe un titolarissimo. Mastantuono chieda a Passarella, Batistuta, Daniel Bertoni se Firenze è la piazza giusta per un argentino. Ma nell’ombra ci sono altri club italiani a cominciare dal Napoli".