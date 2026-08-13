Calamai esalta Paratici: "Prima di Ferragosto ha già consegnato l'85% della squadra titolare a Grosso"

Calamai esalta il lavoro di Paratici

Ai microfoni di RadioFirenze Viola, Calamai ha analizzato il lavoro svolto da Fabio Paratici in questa sessione di mercato. Ecco le sue parole:

"La Fiorentina starebbe dando l’assalto addirittura a un decimo acquisto e questo mi riporta alla memoria la rivoluzione della Fiorentina di Montella, che gettò quasi una bici a terra quando a fine luglio non era ancora arrivato quasi nessuno. La cosa positiva, se non clamorosa, è che Paratici prima di Ferragosto ha consegnato a Grosso l’85% della formazione titolare. È un grande regalo che un direttore fa a un allenatore. Tra l’altro una rosa di qualità, su cui si può costruire un progetto vincente: questo vale come un acquisto”.