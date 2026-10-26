Calamai durissimo: "È tutta colpa di Paratici, la Fiorentina è stata costruita male e senza personalità"

L'attacco di Luca Calamai al DS Viola

Luca Calamai è intervenuto su Radio FirenzeViola per commentare Inter-Fiorentina: "Al 90' la Fiorentina aveva vinto a Milano senza meritare e giocando da piccola squadra quale è, con fortuna e un fenomeno tra i pali. Gnonto ha sfiorato anche il 2-0. Per me è sbagliato levare Mastantuono. Oggi si può criticare Vanoli, ma al 90' nessuno ci avrebbe pensato a farlo. La squadra è fatta male e manca totalmente di personalità".

"Ecco perché secondo me non può levare Mastantuono. Ripeto la rosa è costruita male senza giocatori di spessore. L'allenatore non è abituato a costruire un progetto ambizioso. La responsabilità di tutto se la deve prendere Paratici".