Calamai difende Vanoli: "Paolo è l'unico ad aver chiesto scusa ai tifosi. Questa squadra non ha leader"

Le parole di Luca Calamai dopo la sconfitta di Monza

Luca Calamai a Radio FirenzeViola ha parlato del momento delicato di casa Fiorentina: "L’esperienza mi insegna che nei momenti di difficoltà sono i leader che ci mettono la faccia, si prendono la responsabilità, si caricano sulle spalle anche i più deboli. Se ci fate caso, nel dopo-Monza, nessuno ha fatto questo. L’unico a cui riconosco il merito di aver chiesto scusa ai tifosi è Vanoli".

Quindi il problema è: Fiorentina senza leader. Temo che non lo sia il presidente, non dimostra di esserlo Paratici che continua a nascondersi, non c’è all’interno della squadra un giocatore che ieri è andato via dicendo "io rappresento", "avete ragione", "cambieremo qualcosa". E allora mi auguro che nel futuro la Fiorentina riparta dai leader, in tutti i ruoli della società".