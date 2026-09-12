Calamai: "Comincia il campionato della Fiorentina: Vanoli è un guerriero, Mastantuono un fenomeno"

Luca Calamai commenta la vittoria Viola a Venezia

Dopo Venezia-Fiorentina, a Radio FirenzeViola ha parlato Luca Calamai: "Probabilmente una spiegazione sta anche nella modestia dell'avversario, ma ci sono cose misteriose nel calcio: pensavamo che la Fiorentina avesse problemi nella prestazione atletica, invece nel primo tempo si è visto un pressing asfissiante".

"Avevamo anche la sensazione di una squadra moscia e senza voglia di vincere, invece si è vista una squadra con grinta e personalità. Stasera è tornata una squadra che ha reagito allo svantaggio iniziale".

"Vanoli è sicuramente un guerriero, uno preparato, ma sicuramente ha attecchito sulla squadra. Grosso non è stato salutato da nessuno neanche sui social, probabilmente nessuno nello spogliatoio si riconosceva nelle sue idee di calcio. Poi c'è il fenomeno ,quello che ha qualcosa di speciale, ossia Mastantuono: mi auguro che Vanoli si innamori di lui, è un calciatore particolare ma ha dei colpi di genio, uno dei pochi che può segnare sempre".

Conclude: "Da oggi inizia il campionato della Fiorentina. C'è molto da lavorare, ma quello che ha fatto vedere la squadra di Vanoli fa andare a letto tranquilli".