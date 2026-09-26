Calamai: "Che figuraccia Mancini! Non si capisce perché non abbia provato Fagioli regista"

L'attacco di Luca Calamai verso il CT Mancini

Luca Calamai, nel suo editoriale per TMW, ha commentato la scelta di Mancini di non convocare Nicolò Fagioli per la prima sfida di Nations League: "Subito una figuraccia per il nuovo-vecchio CT Mancini. La sua prima Italia affonda all’Olimpico contro un talentuoso Belgio. La Nations League inizia in salita per gli azzurri".

"Non ho condiviso la scelta del presidente Malagò di richiamare un allenatore che aveva voltato le spalle alla Nazionale consegnandosi ai soldi degli sceicchi. Speravo però che Mancini fosse quantomeno in grado di proporre una squadra con idee e qualità. In questa prima sfida non si è visto niente di nuovo".

"Niente di incoraggiante. Se si esclude la parte iniziale del secondo tempo l’Italia è stata in continuo affanno contro le Furie Rosse. Romano ha talento ma non è ancora pronto per fare il regista della Nazionale. Non si capisce perché Mancini non abbia provato nel suo ruolo Fagioli che lo sta interpretando in maniera brillante nella Fiorentina".