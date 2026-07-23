Calamai boccia Piccoli: “Il matrimonio con la Fiorentina non funziona. Lucca? Non può essere titolare"

Il commento di Calamai sul mercato viola con un'attenzione particolare al reparto offensivo

Luca Calamai a Radio FirenzeViola ha parlato della situazione di Roberto Piccoli e del futuro dell'attacco della Fiorentina, ancora legato anche alla decisione di Moise Kean. ."In attesa di capire cosa succederà con Kean, e io ho ancora la speranza che possa restare, mi sembra evidente che il matrimonio tra Piccoli e la Fiorentina continui a non funzionare. Credo abbia ragione il mio amico Pruzzo quando dice che nel calcio esistono le categorie e che Piccoli non è da Fiorentina".

"A volte nel calcio due società possono venirsi incontro per risolvere i rispettivi problemi. Penso al Napoli, che ha una situazione complicata legata a un'operazione di mercato conclusa l'anno scorso: Lucca è stato acquistato per quasi 40 milioni". Calamai ha infine precisato: "Non penso che Lucca possa essere il centravanti titolare della Fiorentina, ma un'operazione del genere permetterebbe comunque di rimandare e risolvere un problema economico importante come quello legato a Piccoli".