Calamai boccia Beto: "È peggio di Kean, siamo entrati in un tunnel che non ci fa vedere la fine"

Il pensiero di Luca Calamai sull'arrivo di Beto

Nel suo consueto appuntamento per Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha commentato l'arrivo di Beto: "Siamo entrati in un tunnel che non ci fa vedere la fine. Queste ultime operazioni di mercato non rispecchiano i sogni e le speranze. Zirkzee era una sfida affascinante e portava a Firenze un giocatore di livello assoluto. Beto è un'altra storia, è un calciatore che la Fiorentina cercherà di rilanciare, che è all'interno di un determinato valore. Oggi è peggio di Kean".

"E con Pellegrino entrerà in competizione per decidere chi sarà il punto di riferimento dell'attacco. Anche su questo fronte mi aspettavo qualcosa di più. Oggi la Fiorentina si appresta a chiudere un mercato avendo speso tanti soldi con il timore che non sia la squadra che può puntare ai primi 5-6 posti del campionato. Tocca all'allenatore costruire un progetto tecnico".