Calamai: "Attenta Fiorentina, se Fabregas vuole Comuzzo vuol dire che ha qualcosa di speciale"

Le parole di Luca Calamai sull'interesse del Como di Fabregas per Comuzzo

Il noto giornalista, Luca Calamai, ha parlato di Pietro Comuzzo a Radio FirenzeViola: "Oggi scopro che Fabregas, il top allenatore di quest’anno, è interessato a Comuzzo. Altro giocatore che sinceramente oggi fatto fatica a valutare dopo una stagione disastrosa. Il fatto che Fabregas pensi a Comuzzo mi porta a chiedere ai dirigenti viola un’attenta valutazione su questo giocatore".

Aggiunge: "Perché da passare a essere il nuovo Vierchowod a essere un difensore incapace di chiudere una partita senza fare errori qual è la via di mezzo? Se Fabregas lo vuole vuol dire che ci vede qualcosa di speciale. E allora, prima di perdere anche Comuzzo pensiamoci bene".