Cabral sì allena nel giorno libero, punta alla convocazione già per la gara contro la Lazio

La partita di sabato contro la Lazio al Franchi é la prima possibilità di Cabral per mettersi in mostra. Il dilemma é se fosse già in condizione di essere convocato e se l’alternativa Piatek cui italiano pensa da subito per forzare i tempi o potrà invece subentrare. Comunque punta alla convocazione. Ieri si é allenato anche nel giorno libero. Lo scrive il Corriere dello Sport.

