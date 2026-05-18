Buso: “Con il VAR la finale del ’90 era nostra. La conferma di Vanoli è una scelta rischiosa”

L’ex viola ripercorre i torti storici contro la Juve e avverte: la scelta dell’allenatore può pesare sul giudizio di una stagione complicata

Dopo la vittoria della Fiorentina contro la Juventus, Renato Buso ha rilasciato un intervista alla Nazione commentando il successo, sottolineandone soprattutto il valore per l’ambiente viola.

Secondo Buso, la squadra è scesa in campo “libera di testa”, finalmente capace di giocare da gruppo compatto. “Loro impauriti, la Fiorentina leggera”, ma allo stesso tempo la prestazione dimostra che il livello tecnico c’era: “altrimenti certi gol non li fai, certe partite non le vinci”.

L’ex attaccante insiste anche sull’aspetto emotivo della serata, definendola un momento necessario per i tifosi: “Ci voleva. I tifosi della Fiorentina meritavano un risultato così per vivere qualche giorno col sorriso”.

Ripercorrendo il suo passato a Firenze dopo l’arrivo dalla Juventus, Buso ricorda anche il clima di rivalità di quegli anni: “C’era Mario Ciuffi che ‘degobbizzava’ chi aveva vestito la maglia bianconera. Il rito toccò anche a me”.

Spazio poi al tema del VAR e ai vecchi episodi controversi: “Mi fa ridere chi lo critica. Se penso alla finale UEFA del ’90, con il VAR l’avremmo vinta noi”.

Sul lavoro di Vanoli, Buso riconosce i meriti dell’allenatore: “Ha raccolto e ricucito una squadra quasi morta. Ha costruito un gioco magari non spettacolare, ma efficace”. Sulla sua eventuale conferma, però, invita alla prudenza: “È una scelta rischiosa, perché porta con sé anche il peso di questa stagione. Ma chi decide lo sa”.

Infine, uno sguardo al passato e alla rivalità con la Juventus: “Per pareggiare davvero i conti servirebbe vincere uno scudetto o una finale contro di loro. Magari un giorno succederà, io ci spero”.