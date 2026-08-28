Buso: "La questione Kean doveva essere risolta prima, la Fiorentina non ci perde molto con la cessione"
L'ex giocatore ha parlato di Moise Kean
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2026 17:21
A TMW l'ex giocatore viola Renato Buso ha parlato di Kean: "La Fiorentina non ci perde vendendo Kean, per me le tempistiche sono sbagliate perché lo avrei chiuso prima di cominciare il campionato. Al Como farà bene perché le sue qualità sono indubbie, ma la Fiorentina ha bisogno di altro. Zirkzee mi piace, è diverso ma può spaccare le partite con i suoi colpi."