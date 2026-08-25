Buso duro: "Giocare ancora con questo centrocampo è avvilente, non ha mai dato nulla alla Fiorentina"

L'ex giocatore viola ha parlato della disfatta di ieri

Ai microfoni di RTV38, l'ex attaccante viola Renato Buso ha commentato senza mezzi termini il duro ko subito dalla Fiorentina contro la Roma, analizzando il momento del club a 360 gradi.

"Serve un taglio netto col passato" "La mia idea è chiara: prima ci liberiamo dei superstiti dello scorso anno e meglio staremo. Non mi importa se parliamo di Dodô o di Fagioli, un giocatore che ho sempre apprezzato. Non c'è più spazio per le attese: bisogna rifondare punta sui giovani, accettando le difficoltà iniziali. Ci sarà da lottare e soffrire, ma si deve ripartire da zero."

"Riproporre la stessa mediana è avvilente" "Vedere di nuovo in campo il centrocampo dell'anno scorso è sconfortante. Quello stesso reparto non ha mai inciso nella passata stagione, facendoci solo patire le pene dell'inferno. Ripresentarlo oggi significa condannarsi a un'altra gara di totale sofferenza. Serve il coraggio di cambiare: ci saranno alti e bassi, ed è fisiologico per una squadra al cantiere, ma il nuovo tecnico ha il dovere di portare idee e linfa fresca. Altrimenti, la squadra resterà prigioniera dei fantasmi del passato."